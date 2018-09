Yurchenko entra in casa Snipers

Makar Yurchenko, pilota kazako, classe 1998, affiancherà Tony Arbolino, in Moto3, nel 2019. Makar entra ufficialmente a far parte della 'Snipers family' che, dopo la parentesi in Moto2, tornerà, nella prossima stagione, a schierare due Honda nella classe cadetta. Makar si era già affacciato, quest'anno, al Mondiale, disputando le prime 7 gare del campionato e ottenendo piazzamenti di tutto rispetto per un rookie. Nella sua ultima gara, disputata a Barcellona ha ottenuto il suo miglior risultato (dodicesimo, a 7 decimi dalla top ten). Makar sarà, inoltre, wild card, con i colori Snipers, alla gara della Malesia di quest'anno, penultima tappa del campionato.

"Sono entusiasta di entrare a far parte dello Snipers team nel 2019. Penso che questa sia una bella opportunità per entrambi, per me e il team. Sarà il mio primo anno in sella a una Honda, ma non vedo l'ora di iniziare l'adattamento alla moto con il primo test per. Sono convinto che, insieme, possiamo ottenere buoni risultati" ha detto Yurchenko.

"Makar è un giovane universitario, intelligente e… veloce. Quest’anno, nei test e nelle gare, ha dimostrato di avere un buon potenziale e sulla nostra Honda, l’anno prossimo, potrebbe essere ancora più veloce, non solo perché la Honda è più facile da guidare della KTM, ma anche perché è più “comoda” per un pilota alto 179 cm. Altra caratteristica unica di Makar è la sua provenienza dal Kazakistan, una Nazione in crescita, che si sta accostando al motomondiale anche grazie alla realizzazione del nuovo avveniristico circuito di Sokol, vicino alla città di Almaty, seconda città, per importanza, dello Stato. L’accordo con Makar Yurchenko è di due anni. Non poteva essere altrimenti: il primo anno gli servirà per scoprire i segreti della classe, il secondo per i podi…" ha spiegato il team manager Stefano Bedon.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 15:10