Cristian Zaccardo, 37 anni, campione del mondo in Germania nel 2006, ha esordito nel calcio sanmarinese con la maglia del Tre Fiori andando in gol nel 2-0 contro la Libertas nella semifinale di andata della Coppa Titano che mette in palio un posto in Europa League.

L’ex Milan e Parma, tra le altre, ha sbloccato il risultato al 13’ della ripresa in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione.

SPORTAL.IT | 08-04-2019 08:03