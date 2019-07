Zaccheroni: “Milan, Giampaolo dovrà scegliere tra due giocatori”

Come sarà il Milan di Marco Giampaolo? Sono in tanti a chiederselo, a partire dai tifosi rossoneri, ovviamente, che non vedono l’ora di vedere all’opera un allenatore molto preparato sul piano tattico, che è sempre riuscito a dare un gioco convincente alle sue squadre, a prescindere dai risultati raggiunti. Il modulo di riferimento di Giampaolo – almeno nelle ultime stagioni – è stato il 4-3-1-2 e scorrendo l’organico attualmente a sua disposizione ci si chiede soprattutto chi sarà “l’1”, ovvero il trequartista chiamato a muoversi dietro le due punte.

PAQUETA’ O SUSO? Per Alberto Zaccheroni la risposta è piuttosto semplice, ma Giampaolo potrebbe anche decidere di sorprendere lavorando a una soluzione alternativa. “In questo modulo (il 4-3-1-2, ndr) il trequartista è fondamentale – ha dichiarato Zaccheroni alla Gazzetta dello Sport -. Paquetà sarebbe bello vederlo nei tre di centrocampo, ma oggi come oggi mi sembra il più adatto a giocare tra le linee”. Il brasiliano, d’altra parte, nel Flamengo fluttuava proprio sulla trequarti, prima che Rino Gattuso lo impiegasse da interno nel suo 4-3-3. Come anticipato, però, Zaccheroni ipotizza che Giampaolo possa adottare anche un’altra soluzione. “Suso mi piace molto, ma per me dà il meglio sulla fascia, quando parte largo e si accentra. Se Marco riesce a farlo giocare tra le linee fa un capolavoro”.

QUALITA’ BENNACER. Lo spagnolo ha tecnica, velocità e un gran sinistro, in posizione centrale potrebbe far danni alla difesa avversaria, ma di fatto in carriera non ha mai giocato in quella posizione. Quanto al centrocampo, Zaccheroni si dice molto ottimista, soprattutto se il Milan riuscisse a mettere le mani su Bennacer. “lo conosco poco, ma mi dicono che il meglio lo dà come centrocampista puro – ha dichiarato l’ex rossonero -. Con Paquetà e Kessie mi sembra ci sia qualità in mezzo”.

SPORTEVAI | 08-07-2019 11:02