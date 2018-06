Zamparini: "La squadra verrà disfatta"

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini dopo la rabbia annuncia la rivoluzione per la prossima stagione: "La squadra verrà disfatta. Senza più paracadute, saremo costretti a cedere Struna, Rajkovic, Jajalo, Chocev. Si tratta di buoni giocatori, troveremo chi li compra. Con Coronado, La Gumina e Nestorovski ho calcolato di realizzare una trentina di milioni e con questi si va avanti, tracciando un programma di giovani, austerità e autonomia di gestione. La società dovrà andare avanti con i mezzi propri e nell'ottica di un buon campionato", sono le parole riportate dal Corriere dello Sport.

Per quanto riguarda la panchina: "Stellone non rimarrà di sicuro. Ha ben altre ambizioni, vuole andare in A. Il Palermo riparte con i giovani e con un allenatore adatto allo scopo. Tedino va bene, è uno che con i giovani ci sa fare, è ancora sotto contratto e rientra con entusiasmo".

SPORTAL.IT | 18-06-2018 15:00