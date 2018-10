Zamparini: "Pronto a farmi da parte"

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini a La Repubblica aggiorna i tifosi sulla trattativa con Raffaello Follieri per la cessione del club.

"Sarò a Milano per incontrare il mio legale che mi illustrerà gli esiti di questo incontro e spero di chiudere con Follieri. Le trattative che ho in corso sono tutte importanti, ma quella di Follieri è in uno stato più avanzato. Le altre sono operazioni finanziarie più a lungo termine mentre Follieri ha già pronto un suo organigramma e una squadra di professionisti di grande valore".

"Inoltre, lui farebbe il presidente in prima persona così come ho fatto io quando ho acquistato il Palermo e questo mi permetterebbe di farmi da parte".

