Zamparini: "Sostituiamo il Frosinone in A"

Il Palermo resta in serie B. Il Collegio Nazionale ha annullato la sentenza della Corte d’Appello sul match con il Frosinone, ma ha sottolineato che per tempi tecnici la nuova penalizzazione al club ciociaro conterà per la stagione corrente e non per quella passata. Il presidente dei rosanero Maurizio Zamparini però non si arrende: secondo il patron dei siciliani, il Palermo dovrebbe sostituire il Frosinone nella massima serie e recuperare poi i match contro Atalanta, Bologna e Lazio, club affrontati dai ciociari nelle prime tre giornate di campionato. Allo stesso modo, il club di Stirpe dovrebbe giocare contro la Salernitana e la Cremonese in cadetteria.

"In questo momento chiederemo alla Figc o al Tar di bloccare il campionato – assicura a Il Giornale di Sicilia -. I miei legali stanno studiando attentamente la situazione per far sì che il Palermo torni in Serie A e il Frosinone vada in Serie B. Non vedo perché non debba essere così. Si recupereranno le partite e devono riparare il malfatto. Non possono dire che il Frosinone ha rubato per poi fare finta di nulla. Stiamo anche valutando una richiesta per i danni. Noi vogliamo andare in A al posto del Frosinone, fare i calendari non sarà un problema: noi in Serie A affronteremo le squadre contro cui ha già giocato il Frosinone e loro giocheranno le due partite contro le avversarie incontrate da noi, quelle contro cui abbiamo pareggiato. Non voglio una Serie A a 21 squadre, il campionato così non verrebbe falsato. Daremo battaglia per far sì che ciò accada".

SPORTAL.IT | 12-09-2018 08:45