Zampini zittisce Materazzi su fallimento Juve

I tifosi della Juventus non hanno proprio digerito quello che ha detto un loro ex “nemico”. La questione legata alla Champions League è sempre molto spinosa quando si tratta dei colori bianconeri e c’è appunto chi come Marco Materazzi ha attaccato la Juve dicendo che in caso di mancato trionfo finale nella massima competizione europea sarebbe una stagione fallimentare.

Social scatenati – Come era prevedibile su tutti i social il popolo di sostenitori della Vecchia Signora ha replicato in maniera anche piuttosto colorita alle affermazioni di Materazzi, per la maggior parte ricordandogli l’abissale distacco in classifica in campionato e che la sua Inter agli ottavi di Champions League non ci è nemmeno arrivata. In tanti però si sono rifatti alle osservazioni che uno dei più noti editorialisti bianconeri aveva fatto proprio su questa faccenda

L’affondo di Zampini – In un suo editoriale si poteva appunto leggere: “Senza Champions è fallimento? La risposta non può che essere negativa, oltre che preceduta da una risata. Come si fa a considerare un fallimento, appunto, un disastro, non vincere una coppa in cui partecipano squadre i cui attacchi sono formati da Messi, Suarez, Coutinho, da Mbappé, Neymar e Cavani, da De Bruyne, Aguero, Sané, G. Jesus, da Muller, Lewandowski, James e Robben, da Salah, Firmino e Mané, da Isco, Bale e Benzema oppure, eccoci qua, da Griezmann, Diego Costa e Morata? Basta questo, per chiudere la discussione da un punto di vista razionale. Ci siamo anche noi, eccome se ci siamo, ma fallimento se non ci riusciamo, proprio no”.

SPORTEVAI | 19-02-2019 10:45