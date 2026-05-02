Zanardi: "La sfida più grande? Essere un buon padre"

E’ morto Alex Zanardi. lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l’incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l’amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata. Il ricordo del campione in partenza per Rio de Janeiro assieme ad altri atleti per partecipare alle Paralimpiadi.