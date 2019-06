Zanatta torna a Cortina: "Scelta di cuore"

La Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro ha annunciato il ritorno in squadra di Luca Zanatta. Nell’estate 2014 Luca decise di lasciare Cortina e di accettare la chiamata dei Red Ice Martigny mettendosi, così, alla prova con la seconda lega elvetica. Dopo tre stagioni venne chiamato dall’EHC Olten, squadra nella quale ha giocato fino al termine del campionato scorso.

Dopo un ottimo mondiale con la casacca della nazionale italiana in Slovacchia, la decisione di rescindere il contratto che lo legava alla squadra elvetica ancora per una stagione e di vestire nuovamente la maglia della Sg Cortina Hafro.

"Ho pensato a lungo quale fosse la migliore soluzione per ritrovare la serenità che ultimamente avevo un po’ perso e per trovare le motivazioni giuste per tornare a dare il 100% – ha osservato Luca Zanatta -: alla fine il cuore mi ha detto che era il momento di tornare a Cortina".

SPORTAL.IT | 28-06-2019 17:20