Zanetti freme per il palasport

Il patron della Virtus Bologna Massimo Zanetti è stato intervistato da Corriere di Bologna, Stadio e Gazzetta di Bologna. "Per novembre-dicembre avremo l’impianto in Fiera, poi si partirà con il nostro palasport – ha detto -. Si tratta di un passo importante perché saremo la prima squadra in Italia ad avere un palazzetto di proprietà. Sarà la casa della Virtus, genererà delle entrate e sarà qualcosa che completa ulteriormente la società. Qualcosa di molto importante".

Due parole anche su Teodosic: "Parliamo di un grandissimo giocatore, anche a Brescia si è guadagnato lo stipendio".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 12:30