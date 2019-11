Zanetti: "Puntiamo Eurolega e 16mila spettatori"

Il patron della Virtus Bologna Massimo Zanetti a margine della presentazione alla stampa della Virtus Segafredo Arena ha parlato delle ambizioni del club: "Siamo contenti perché siamo in una settimana fortunata, siamo primi sia in campionato che in coppa e questa non può che essere una cosa ben augurante. La realizzazione di questa Arena la dobbiamo alla città di Bologna, alla passione che tutti i bolognesi hanno per il basket e queste cose si possono fare quando sei seguito dai cittadini e dalle autorità, che ringrazio. Fortunatamente le persone responsabili di questo progetto sono anche tutti virtussini quindi abbiamo avuto anche questa fortuna".

L'obiettivo finale è approdare in Eurolega: "Questo è un palazzetto meraviglioso ma noi costruiremo poi la casa della Virtus qui di fianco, per lanciare la Virtus a livelli non europei ma mondiali, perché verra fuori un palazzetto meraviglioso, da 16mila posti, in più un’arena esterna che diventerà di 40-45mila posti", sono le parole riporta da Bolognabasket.

SPORTAL.IT | 08-11-2019 18:03