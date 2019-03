Zanetti su Icardi: "Siamo sulla strada giusta"

Javier Zanetti, poco prima del fischio di inizio di Eintracht Francoforte-Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'incontro fra Mauro Icardi e Beppe Marotta avvenuto nella giornata di mercoledì.

“L’incontro fra Icardi e Marotta – ha dichirato il vicepresidente nerazzurro – è la strada giusta visto che il dialogo lo è sempre. Speriamo di arrivare a una conclusione. Vediamo nei prossimi giorni, però se c’è questa apertura ben venga, vedremo cosa succederà”.

Sull’Europa League e San Siro: “Vincere in Europa ti dà la forza per crescere come gruppo. Raggiungere un obiettivo è sempre una cosa importantissima. San Siro è uno stadio storico. Ti dà sempre grandi emozioni quando scendi in campo. Mi dispiacerebbe andare via da lì”.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 19:25