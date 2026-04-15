Zaniolo, cambia tutto dopo la bocciatura di Gattuso: svolta azzurra tra Napoli e Nazionale

La mancata convocazione di Gattuso per i playoff mondiali è solo un brutto ricordo: il Napoli all'assalto di Nicolò, che diventerà anche un perno della nuova Italia

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Nessuno polemica. Zero. Nicolò Zaniolo si è comportato da vero professionista: dopo la mancata convocazione da parte di Gennaro Gattuso per la doppia sfida dei playoff mondiali, ha risposto sul campo. Superlativa la sua prova a San Siro nel 3-0 con cui l’Udinese ha annichilito il Milan, al punto tale che il Napoli ha rotto gli indugi ed è uscito allo scoperto. Il futuro del 26enne talento di Massa è tutto azzurro. Perché il ct che sarà chiamato a rilanciare l’Italia difficilmente potrà rinunciare a colpi di uno dei pochi calciatori di qualità del nostro malmesso movimento calcistico.

Zaniolo, operazione rilancio completata (nonostante Gattuso)

Supportato da numeri e prestazioni, Zaniolo sperava di far parte del gruppo Italia per gli spareggi Mondiali. Invece, si è visto costretto ad assistere da tifoso alla disfatta di Zenica contro la Bosnia ed Erzegovina.

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Il super campionato fin qui disputato con la casacca dell’Udinese, dopo una serie di stagioni deludenti (un po’ per gli infortuni, un po’ per via di atteggiamenti sbagliati), non è bastato a convincere l’ex ct Gattuso. Che, a sua volta da spettatore, di sicuro si sarà pentito della mancata chiamata dopo la straordinaria prova di San Siro contro il Milan. Si sa, se si supera l’esame Scala del Calcio, vuol dire che si è pronti ai palcoscenici più prestigiosi.

Il Napoli piomba su Zaniolo: il futuro è azzurro

Il Napoli punta a bruciare la concorrenza delle altre big per assicurarsi il talento di un giocatore che finalmente sembra aver raggiunto la maturità professionale. Il bilancio stagionale, infatti, parla di 5 gol e 6 assist in campionato: statistiche che certificano una crescita evidente e una ritrovata continuità.

Nel 3-4-2-1 di Antonio Conte, dove i Fab 4 stanno facendo una fatica tremenda, Zaniolo rappresenterebbe un profilo perfetto. Ed è per questo motivo che il ds Giovanni Manna si sta già muovendo.

L’Udinese pronta a sfruttare l’occasione

Prima, però, va risolta la sua situazione contrattuale. L’Udinese aveva preso Zaniolo in prestito dal Galatasaray in chiusura di mercato e ha la possibilità di riscattarlo per soli 9 milioni. Un vero e proprio affare.

Non ci sono dubbi sulla volontà del club bianconero, che si assicurerà il cartellino dell’ex Roma. Tuttavia, l’alto ingaggio del giocatore – circa 3 milioni di euro, in gran parte coperti dal club turco – potrebbe spingere verso una successiva cessione, soprattutto in caso di offerte importanti.

L’azzurro della Nazionale: questa volta sì

La nuova Italia ripartirà da Zaniolo, senza alcun dubbio. A prescindere dal commissario tecnico del futuro, che sia Massimiliano Allegri, Conte o un altro allenatore, il trequartista di Massa è un nome destinato a tornare nel giro azzurro.

Finora ha collezionato 19 presenze con la Nazionale maggiore, con l’ultima apparizione datata marzo 2024 nell’amichevole contro l’Ecuador, sotto la gestione di Luciano Spalletti.