Zaniolo e l’ultima chance in A: lascerà il Galatasaray ma non può più fallire

Anche l’avventura al Galatasaray è arrivata ai titoli di coda per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista 26enne, dopo aver fallito all’Atalanta (che doveva essere l’opportunità del tanto atteso rilancio) e alla Fiorentina in quest’ultima stagione, è stato messo alla porta anche dal club turco, con cui resta comunque legato fino al 2027. Dopo Gasperini, poi Palladino, ora anche il tecnico Okan non gli garantisce minuti: le restrizioni sugli stranieri ne limitano ulteriormente l’impiego e il Galatasaray sta tentando di cederlo sul mercato. L’interesse dell’Udinese inizia a prendere piede.
- La priorità per Zaniolo è la Serie A
- L’ipotesi Udinese prende quota per Zaniolo
- Gattuso non ha abbandonato Zaniolo
La priorità per Zaniolo è la Serie A
L’agente Claudio Vigorelli ha ricevuto proposte per Nicolò Zaniolo anche da club di prestigio come PSV, Benfica e Flamengo. Tuttavia, il centrocampista italiano non sembra intenzionato a lasciare l’Europa senza prima tentare un ritorno in Serie A, con l’obiettivo di rilanciarsi e guadagnarsi un posto per il Mondiale del prossimo anno.
L’ipotesi Udinese prende quota per Zaniolo
Negli ultimi giorni è spuntata la candidatura dell’Udinese, alla ricerca di rinforzi offensivi dopo gli addii di Lucca, Thauvin e con Alexis Sanchez in uscita. La società friulana, da sempre attenta a colpi mirati, punta a regalare a Gabriele Cioffi un giocatore capace di agire dietro le punte o in appoggio alla prima punta.
Oltre a Zaniolo, l’Udinese valuta anche Lorenzo Insigne, attualmente svincolato e desideroso di tornare in Italia, e Axel Witsel, centrocampista belga anch’egli senza contratto, che potrebbe vivere la sua prima esperienza in Serie A.
Gattuso non ha abbandonato Zaniolo
Reduce da esperienze opache con Atalanta e Fiorentina, Zaniolo ha però raccolto l’incoraggiamento di Rino Gattuso che lo spinge a trovare la piazza giusta per rilanciarsi. Determinato a lasciarsi alle spalle gli episodi extra-campo, il giocatore si sta allenando con costanza per farsi trovare pronto. Il futuro resta ancora un rebus.