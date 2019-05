Zaniolo furioso, la Juventus alla finestra

Dopo l'ennesima disavventura capitata alla mamma di Zaniolo, Francesca Costa, il giocatore starebbe seriamente valutando l'addio a Roma. La donna, a cui avevano già rubato l'auto, che poi le è stata restituita, è stata rapinata nella mattinata di giovedì in viale dell'Aereonautica all'Eur, a Roma.

A quanto denunciato dalla donna ai carabinieri, era appena scesa dall'auto quando due uomini a volto coperto disarmati si sono avvicinati e, minacciandola, si sono fatti consegnare il Rolex e un borsello con dentro effetti personali. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.

Zaniolo ha esternato tutta la sua delusione attraverso un'Instagram story: "Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e derubarla delle sue cose. Poi non lamentatevi…". L'ultima frase ha preoccupato non poco i tifosi della Roma che hanno ipotizzato un addio del giovane centrocampista.

Sull'ex Inter è forte il pressing della Juventus e, secondo Tuttosport, Paratici avrebbe già incontrato Vigorelli, agente del giocatore. Una mossa volta ad anticipare la folta concorrenza (Tottenham in primis).

Sul futuro del giovane è intervenuta la mamma Francesca in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Non so se l'episodio del furto potrà incidere sul suo futuro. Io però adesso non posso pensare di uscire da sola di casa, non sono tranquilla. Quello che ha scritto Nicolò è interpretabile, era molto scosso per la vicenda ed era arrabbiato. Appena ha finito gli allenamenti ha voluto vedermi per accertarsi che stessi bene. Ho detto a Nicolò che poteva evitare di scrivere quella frase dettata dalla rabbia del momento. I dirigenti che gli hanno assicurato che la prima cosa del nuovo corso sarà il suo rinnovo. Se poi avessero necessità di cederlo la sua volontà non c'entra".

SPORTAL.IT | 24-05-2019 12:01