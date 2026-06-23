I friulani prova a trattenerlo, ma il trequartista sogna una big: rossoneri e bianconeri riflettono tra talento e rischi, il futuro è avvolto da vari punti interrogativi.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il talento prima dei gravi infortuni circondava la sua aura, poi qualcosa si è rotto. La continuità è mancata per poi ritrovare fiducia all’Udinese e farsi ripuntare i fari addosso. Nicolò Zaniolo si prepara a vivere un’altra estate decisiva della sua carriera, sospeso tra il desiderio di approdare in una grande squadra e la necessità di confermarsi dopo stagioni complicate. Mentre Milan e Juventus osservano con interesse una situazione che potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato, i friulani lavorano per convincere il giocatore a restare.

Milan e Juventus osservano

Il profilo di Zaniolo continua a esercitare fascino sui dirigenti delle grandi squadre italiane, ancora con il freno a mano tirato sul calciomercato (qui le trattative). Le sue qualità tecniche, la capacità di saltare l’uomo, la fisicità e l’esperienza accumulata nonostante la giovane età rappresentano caratteristiche che, sulla carta, potrebbero fare comodo sia al Milan sia alla Juventus. E le due società si sarebbero attivate per valutare una possibile operazione. Carnevali potrebbe sfruttare anche delle contropartite per provare a negoziare con l’Udinese, che ha appena riscattato il giocatore dal Galatasaray per cinque milioni di euro, anche se il rinnovo è in stallo. E i giocatori offerti dai bianconeri potrebbero essere Adzic e Cabal, come riportato da Tuttosport.

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L’Udinese non si arrende: previsto un incontro con Gino Pozzo

Nel frattempo l’Udinese sta lavorando per trattenere il giocatore. La dirigenza friulana ritiene che Zaniolo possa ancora rappresentare un valore aggiunto e nelle prossime settimane è previsto un incontro decisivo tra il calciatore e il patron Gino Pozzo. L’obiettivo del club è quello di ricostruire un rapporto solido e offrire al giocatore un progetto tecnico che gli consenta di ritrovare serenità e continuità.

Sul tavolo dovrebbe essere presentata una proposta economica da 1,6 milioni di euro a stagione più bonus legati a presenze e rendimento. Una cifra importante per i parametri dell’Udinese, segnale della volontà della società di puntare ancora su Zaniolo. Resta però da capire se il giocatore sarà disposto a rinunciare all’ambizione di trasferirsi in una squadra di vertice, scenario che continua a rappresentare la sua priorità.

Roma, Atalanta e Fiorentina: un passato che alimenta i dubbi

A pesare sulle valutazioni delle pretendenti sono soprattutto le esperienze vissute da Zaniolo negli ultimi anni. Alla Roma, dopo essere stato considerato uno dei simboli del futuro giallorosso, il rapporto si è progressivamente deteriorato fino alla separazione. Le aspettative enormi generate dai primi anni nella Capitale non sono state accompagnate da una crescita costante, complice anche il pesantissimo impatto dei gravi infortuni al ginocchio e qualche problema extra campo. Anche le tappe successive non hanno contribuito a dissipare del tutto le perplessità. Tra Atalanta e Fiorentina, il classe 1999 non è riuscito a ritrovare quella centralità tecnica che molti si aspettavano. Prestazioni a intermittenza e difficoltà nell’imporsi con continuità hanno finito per frenare il definitivo salto di qualità.

Sono proprio questi precedenti a spingere Milan e Juventus alla prudenza. Nessuno mette in discussione il talento di Zaniolo, ma le difficoltà incontrate in contesti differenti suggeriscono cautela. Per una grande squadra che punta a ritrovarsi, investire sull’ex Roma potrebbe trasformarsi in un’intuizione vincente oppure nell’ennesima scommessa destinata a non decollare. Il futuro del giocatore resta quindi tutto da scrivere. L’Udinese proverà a convincerlo con un nuovo progetto e un’offerta concreta, mentre lui continua a guardare alle grandi del campionato. Tra voglia di riscatto, ambizioni e interrogativi ancora aperti, l’estate di Zaniolo si preannuncia decisiva per il prosieguo della sua carriera.