Zaniolo: "Geloso di mia mamma"

Nicolò Zaniolo in un'intervista a Rai Sport ha confessato le sue emozioni dopo il debutto in Nazionale: "A Di Francesco devo moltissimo, è stato fra i primi a credere in me insieme a mister Mancini. Mi ha insegnato tanto, come ci si comporta in campo e fuori. Come ci si rapporta con le persone più grandi. Totti mi ha consigliato di rimanere con i piedi per terra, perché arrivare è un attimo e restarci è difficile".

Poi il gioiello della Roma parla della madre, che alcune settimane fa è stata al centro di una querelle, poi ripianata, con le Iene: "Io vivo a Roma con mia mamma, sto sempre con lei ed è molto sensibile. Le voglio tanto bene ma sono anche un po' geloso come tutti i figli. Le ho dedicato anche un tatuaggio".

SPORTAL.IT | 25-03-2019 12:20