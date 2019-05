Zaniolo: "Ho pianto, De Rossi come un padre"

Nicolò Zaniolo ha raccontato a margine del premio "Beppe Viola", a Roma, la sua amarezza per l'addio di Daniele De Rossi al club giallorosso. "Perdere un giocatore e un capitano così nello spogliatoio sarà pesante. Io posso solo ringraziarlo perché mi ha accolto e mi ha trattato alla Roma come un figlio. Oggi qualche lacrima mi è scesa perché Daniele anche oggi ha dimostrato quanto conta per questa città e per questa società. Lui è un leader sia in campo che fuori, è una grandissima persona".

"Mi ricordo che mi mandò un messaggio ancor prima di arrivare a Trigoria dicendomi 'Benvenuto nella nostra famiglia, io sono il vecchio di casa e tu sei il nuovo arrivato, sei uno di noi'".

SPORTAL.IT | 14-05-2019 17:26