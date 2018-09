Nella baby Italia di Mancini, il nome più chiacchierato è quello del giovane Zaniolo, classe 1999: "Lo confesso, non me lo aspettavo però mi sono qui un motivo ci sarà, Mancini, avendomi seguito deve, aver apprezzato qualcosa di me".

La giovane stella di proprietà della Roma è pronta alla sfida azzurra: "Io farò parlare il campo lavorando con umiltà, impegno e guardando i più grandi cercando di carpire qualche loro segreto. A chi mi ispiro? Ho sempre ammirato Kakà".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 07:50