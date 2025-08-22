Zaniolo, l'Udinese è l'ultima spiaggia per la rinascita: cosa manca per chiudere coi friulani

I bianconeri sognano il grande colpo ma la trattativa è ancora lontana da un buon esito. Per il giocatore sarebbe una grande opportunità di rilancio dopo stagioni difficili.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Parlare di ultima spiaggia può sembrare un eccesso per un ragazzo di 26 anni. Ma se ti chiami Nicolò Zaniolo e hai già sprecato una buona parte di carriera nonostante un talento fuori dal comune, ecco che il concetto può assumere connotati più realistici. L’ex calciatore di Roma e Fiorentina, tuttora di proprietà del Galatasaray, è vicino al rientro in Italia. La sua prossima chance può chiamarsi Udinese. Vietato fallire.

La promessa perduta: ma la storia non è finita

Era il 13 febbraio del 2019 quando il mondo scoprì Nicolò Zaniolo. All’epoca, il calciatore indossava la maglia della Roma e incantava in Champions League mettendo a segno una pregevole doppietta al Porto. Da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti e ha fatto parecchi danni al fu enfant prodige azzurro. Da grande promessa, il giocatore è diventato uno dei tanti talenti perduti nel corso del tempo. Ma forse non è ancora il momento dei rimpianti.

L’Udinese su Zaniolo ma l’affare è difficile

Di chance ne ha sprecate già diverse il buon Nicolò. Nella scorsa stagione, tra Atalanta e Fiorentina ne ha azzeccate veramente poche. Tuttavia, il suo talento gode ancora di credibilità nel calcio italiano. Ecco perché l’Udinese non solo ci sta pensando, ma anche mosso passi concreti per consegnarlo a Kosta Runjaic. La trattativa è in corso ma la chiusura non è semplice per una questione di cifre.

Il problema principale è l’ingaggio che attualmente percepisce il 26enne toscano che si attesta attorno ai 3 milioni di euro l’anno. Per il club friulano è stato invece piuttosto semplice trovare l’intesa con il Galatasaray che di Zaniolo non sa che farsene. Sarebbe opportuno che il calciatore rinunciasse a una parte di soldi per tornare nel Belpaese ma come sappiamo questa eventualità è remota.

Per i friulani sarebbe un gran colpo

Inutile nasconderlo: per l’Udinese chiudere l’operazione Nicolò Zaniolo sarebbe un grande colpo sia dal punto di vista tecnico che di immagine. Le qualità dell’esterno azzurro sono indiscutibili, così come i limiti caratteriali che ne hanno fin qui limitato l’ascesa. Peraltro i friulani hanno perso nel reparto offensivo calciatori del calibro di Lucca e Thauvin, non ancora sostituiti. Vero che numericamente il settore non è monco, però qualche elemento di caratura superiore servirebbe per non andare incontro a problemi nel corso della stagione.