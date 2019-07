Zaniolo, l'agente fa chiarezza sul futuro

Svanito il sogno di vincere l’Europeo Under 21 con l’Italia, Nicolò Zaniolo si sta godendo le vacanze in attesa di iniziare la seconda stagione in Serie A, quella della conferma dopo essersi rivelato al debutto con la Roma.

Stagione che l’ex interista dovrebbe vivere ancora nella Capitale, nonostante le sirene della Juventus.

L’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato delle trattative per il rinnovo del contratto: “Non c’è nessuna pressione per il rinnovo, nessuna trattativa con altri club, dobbiamo costruire un percorso insieme per preservare il talento del ragazzo”.

“Con Monchi e Massara – aggiunge Vigorelli – avevamo concordato di rivederci al termine della stagione per riadattare il contratto, adesso vedremo che accadrà con Petrachi che dal primo luglio ha assunto il ruolo di direttore sportivo della Roma".



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 08-07-2019 22:20