Zaniolo nella storia: 'Giornata memorabile'

Notte da sogno per Nicolò Zaniolo che con la sua doppietta ha permesso alla Roma di portare a casa la vittoria contro il Porto.

Il centrocampista giallorossa è il calciatore italiano più giovane a segnare due gol in una sola partita di Champions League.

Ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Sono felicissimo. Oggi è una giornata memorabile per la vittoria, per i miei due gol e anche per questo record. Adesso c’è il ritorno e vogliamo passare il turno. Siamo stati bravi a non concedere quasi nulla al Porto. Esultare sotto la curva? E’ un’emozione unica, spero di fare tanti altri gol”.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 23:58