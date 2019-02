Zaniolo, rivolta dei tifosi della Roma contro le Iene

I tifosi della Roma dichiarano guerra a "Le Iene", il noto programma tv Mediaset, dopo il servizio, con intervista, sulla vita privata di Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa.

La donna su Instagram il giorno dopo la messa in onda della trasmissione aveva precisato che l’intervista non era voluta, e lo stesso Zaniolo durante il servizio si era arrabbiato con l'inviato per alcune domande scomode.

"Fate tanta moralità, ma il rispetto dove sta? Più che “Iena”, sciacallo!", è lo striscione apparso nella notte a Campo Testaccio. Nicolò Devitiis, l'inviato de "Le Iene", è stato costretto a chiudere il suo profilo Instagram a causa degli insulti.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 12:50