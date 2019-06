Zaniolo senior fa luce sulla situazione del figlio

Igor Zaniolo, padre di Nicolò, con Centro Suono Sport ha parlato del futuro del figlio.

"Ha un contratto di quattro anni, non vedo motivo di pensare che vada via – ha detto -. Poi se ci sono altri problemi societari non dipende da lui, ha 4 anni di contratto e non vedo motivo per cambiare. Al momento non sappiamo ancora con chi parlare, il direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato, appena messo apposto l’organigramma della società sicuramente saremo i primi ad essere chiamati".



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 20-06-2019 18:36