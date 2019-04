Zaniolo spaventa la Roma: 'Rinnovo? Vedremo'

Anche contro la Fiorentina, Zaniolo è stato grande protagonista (splendido il suo gol di testa). Il suo impatto sulla Roma è sempre decisivo ma, in futuro, la giovane promessa giallorossa potrebbe giocare altrove. Ai microfoni di Sky Sport, Zaniolo non ha chiarito il suo futuro, lasciando intendere di dover ancora prendere la propria decisione: " Il rinnovo? E' un passo importante. La mia volontà è quella di incontrare la dirigenza. Poi vedremo. Incontrarla per poi rimanere a Roma? Vedremo. Intanto penso a divertirmi e giocare a calcio", le sue parole nel post match della sfida con i viola.

Dichiarazioni che stonano con quelle in cui, recentemente, si augurava di ripercorrere la carriera di Totti, facendo intendere di voler restare nella capitale per lungo tempo. La Roma sta vivendo una stagione complicata. Il pass per la Champions League è a forte rischio e neppure l'Europa League è tanto certa. Dovesse chiudere l'anno fuori dalle competizioni europee, ecco che la società capitolina potrebbe, seriamente, rischiare di perdere il suo gioiello.

Tantissimi i club sulle tracce di Zaniolo. La Juventus è sempre vigile (segue il nazionale azzurro da tempo) ma attenzione soprattutto al Real Madrid. Il presidente Perez è pronto, durante il mercato estivo, ad una vera e propria rivoluzione. Zidane pretende una rosa rinnovata per tornare a dominare nella Liga e in Europa. Zaniolo sarebbe uno degli obiettivi del tecnico francese, ammaliato dal talento del giovane azzurro. La proposta economica potrebbe essere faraonica, sia per le casse della Roma che, soprattutto, per il ragazzo che andrebbe a percepire uno stipendio decisamente interessante. Insomma, il futuro di Zaniolo è ancora tutto da decidere.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 08:11