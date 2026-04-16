Zaniolo ci è riuscito: Juventus, Inter, Milan e Napoli alla sua porta. Ma chi ha più bisogno del talento dell’Udinese? 

La rinascita con la squadra friulana rimette l’ex enfant prodige al centro del mercato: tutti i top club italiani sono interessati e i Pozzo si sfregano le mani

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Udinese si avvia verso l’ennesimo affare di mercato: dopo aver rigenerato Nicolò Zaniolo, il club friulano si prepara a riscattarlo dal Galatasaray e poi probabilmente a rivenderlo. Juventus, Inter, Milan e Napoli sono tutte tornate a interessarsi fortemente all’ex enfant prodige del calcio italiano. Ma chi, tra loro, avrebbe più bisogno di Zaniolo?

Udinese, la rinascita di Zaniolo

Il campionato non è ancora finito, ma Nicolò Zaniolo e l’Udinese possono già festeggiare il raggiungimento di uno dei loro obiettivi: la rinascita del trequartista classe ’99, prelevato a fine mercato in prestito dal Galatasaray e tornato con la maglia dei friulani ad essere un giocatore in grado di fare la differenza in serie A. Il delizioso assist di sabato scorso a Ekkelenkamp nella vittoria per 3-0 sul campo del Milan è solo l’ultima perla firmata da Zaniolo in questa stagione: ad oggi il talento nato a Massa ha firmato 6 gol e 6 passaggi vincenti ed il suo riscatto a fine stagione da parte dell’Udinese è praticamente scontato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zaniolo prossimo affare per l’Udinese

Al club dei Pozzo, d’altra parte, basterà versare 9 milioni di euro al Galatasaray per diventare proprietario del cartellino di Zaniolo e, magari, realizzare successivamente una importante plusvalenza. I numeri del giocatore, ma soprattutto l’atteggiamento di umiltà e maturità con cui Zaniolo ha affrontato l’esperienza all’Udinese dopo i fallimenti della scorsa stagione con le maglie di Atalanta e Fiorentina, stanno infatti spingendo tutti i top club italiani a interessarsi nuovamente a lui.

Inter, Juventus, Milan e Napoli stanno monitorando con attenzione il trequarista e a giugno potrebbero presentarsi alla sua porta con una proposta di trasferimento. Ma chi, tra loro, ha più bisogno di Zaniolo?

Zaniolo utile per Inter e Juventus

All’Inter, nelle cui giovanili il trequartista è passato prima di debuttare in serie A con la Roma, uno come Zaniolo farebbe comodo: Cristian Chivu progetta un cambio di modulo (3-4-2-1 o 4-2-3-1) con l’inserimento di uno o più giocatori di fantasia e il 10 dell’Udinese potrebbe trovare spazio proprio nella nuova trequarti nerazzurra, all’interno di un organico oggi del tutto privo di giocatori con le sue caratteristiche.

Ma Zaniolo potrebbe tornare utile anche la Juventus, andando ad occupare le zolle del centrocampista offensivo nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti che, attualmente, può schierare in quel ruolo solo centrocampisti con doti di inserimento, come Weston McKennie.

La concorrenza al Napoli e le necessità del Milan

Tra le quattro big, è probabilmente il Napoli il club che, ad oggi, ha meno bisogno di Zaniolo: se Antonio Conte dovesse restare sulla panchina azzurra, il 26enne diverebbe una delle opzioni per il ruolo di trequartista destro nel 3-4-2-1, posizione in cui i partenopei – al netto degli infortuni – potranno ancora schierare Kevin De Bruyne, David Neres, Antonio Vergara e Giovane. Ma ovviamente la situazione cambierebbe qualora il Napoli decidesse di cedere uno di loro.

Viceversa, il Milan è la squadra che ha probabilmente la vera necessità di ingaggiare un elemento come Zaniolo, soprattutto se dovesse trattenere Massimiliano Allegri. Nella squadra del tecnico toscano Zaniolo ritroverebbe lo stesso modulo che gli ha permesso di rigenerarsi all’Udinese, il 3-5-2 (o 3-5-1-1) e inoltre la sua qualità tecnica e la sua inventiva potrebbero diventare doti irrinunciabili per un Milan che ha dimostrato quest’anno di avere enormi difficoltà nel creare occasioni da gol. Considerando il probabile addio di Rafa Leao, insieme a una prima punta di valore – la priorità assoluta per i rossoneri nel prossimo mercato – e a Christian Pulisic, Zaniolo costituirebbe un terzetto da ruotare nelle due posizioni dell’attacco in grado di elevare sul serio la pericolosità offensiva del Milan.