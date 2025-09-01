Zaniolo, l'Udinese è l'ultima speranza: Nicolò cerca la stagione della svolta per evitare i rimpianti di Balotelli

Un passato da grande promessa e un futuro tutto da scrivere: Nicolò Zaniolo accetta la sfida dell’Udinese per tornare a far parlare il suo calcio più che le vicende fuori dal campo

Un passato da promessa del calcio italiano, un presente che ora ha i colori bianconeri dell’Udinese e un futuro che rischia di essere quello di “talento incompiuto”. Zaniolo ci riprova ancora in serie A, in Friuli con quella che potrebbe essere l’unica grande chance della sua carriera.

La chance Udinese

Nicolò Zaniolo ci riprova e stavolta punta davvero sulla “provincia”. L’ex giocatore della Roma ha deciso di accettare la corte dell’Udinese con i friulani che sono riusciti a trovare l’accordo giusto per riportare il talento ligure nel massimo campionato italiano. La formula su cui le due squadre si sono accordate lascia più di un dubbio sul futuro del centrocampista offensivo visto che arriva in bianconero con il prestito secco senza che nessuna clausola di riscatto (che sia diritto o riscatto) sia stata inserita nell’accordo. Ora tocca a lui dimostrare e forse per lui è l’ultima chance.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rischio di diventare un incompiuto

Nel 2018 l’Inter di Luciano Spalletti fa carte false per assicurarsi le prestazioni di Radja Nainggolan (a proposito di talenti un po’ fumanti), la trattativa si conclude negli ultimi giorni di giugno con i nerazzurri che mettono sul piatto 24 milioni di euro cash più i cartellini di Zaniolo e Davide Santos. Il belga, in quel momento, è uno dei centrocampisti più apprezzati del campionato ma allo stesso tempo Nicolò viene considerato da tempo come uno dei grandi prospetti del calcio italiano.

A distanza di qualche mese sembra essere stata la Roma a “vincere la trade”, come si direbbe nello sport americano. Zaniolo dimostra il suo talento cristallino, alla fine della stagione si prende il titolo come miglior giovane della serie A e l’inizio del campionato successivo sembra comincia sotto la stessa stella. Ma a gennaio arriva il primo infortunio, la rottura del crociato del ginocchio destro che lo costringe a rimanere fuori per sei mesi. Solo un incidente di percorso, se non fosse che settembre, dopo essere tornato in campo solo da qualche mese, arriva la rottura del crociato dell’altro ginocchio, stavolta con la maglia della nazionale. Da quel momento la sua carriera comincia a prendere una traiettoria negativa che non si arresta con le ultime tappe (Galatasaray, Atalanta e Fiorentina) che non sono state di certo brillanti.

Il parallelo con Balotelli

Un grande talento italiano Nicolò Zaniolo e una grande promessa al momento non mantenuta. Certo parlare di ultima spiaggia può sembrare forse eccessivo ma viene subito alla mente il paragone con Mario Balotelli. L’attaccante bresciano ha avuto un impatto clamoroso sul calcio azzurro prima di perdersi tra qualche incomprensione di troppo e alcuni atteggiamenti sopra le righe che lo hanno portato progressivamente a finire quasi tra gli indesiderati. E Zaniolo non si è fatto mancare qualche comportamento sbagliato come in occasione della finale Primavera che gli è costata una squalifica, a Udine lontano dai riflettori proverà a riaccendere il suo talento. Per evitare il rischio di passare alla storia come un grande “what if”.