Cristian Zapata e il Milan vicini al divorzio. Secondo quanto riporta Milannews. il colombiano in scadenza non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto e saluterà Milanello a fine anno dopo 7 stagioni.

Zapata ha ricevuto sondaggi da parte di club esteri, tra cui l’Everton, il Galatasaray, Flamengo e Fenerbahce.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 14:23