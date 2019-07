Zappacosta può partire, Inter alla finestra

Secondo quanto riporta il 'London Evening Standard', Davide Zappacosta non rientra nei piani di Lampard per la prossima stagione.

Il terzino, conosciuto in Italia per le ottime prestazioni con la maglia del Torino, nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze complessive, di cui 10 in Europa League e 4 in Premier League.

Zappacosta ha un contratto con i Blues fino al 2021 ma per un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe cambiare aria già in questa finestra di mercato.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 18:58