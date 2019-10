Zarco prepara un nuovo colpo di scena

Il futuro nelle MotoGp di Johann Zarco è molto incerto, ne è consapevole lo stesso centauro francese che in Australia ha preso il posto di Nakagami su una Honda del Team LCR e che poche settimane fa aveva chiuso la sua deludente esperienza in Ktm.

A Valentino Rossi, che lo apprezza moltissimo, sarebbe piaciuto vederlo in Yamaha come collaudatore. La realtà è che Zarco, nel 2020, potrebbe addirittura prendere parte al campionato delle Moto2, accettando una 'retrocessione' che soltanto un anno fa avrebbe avuto dell'incredibile: ha infatti ammesso di essere in contatto con alcune scuderie della classe di mezzo.

Il 29enne di Cannes ha vinto il Mondiale delle Moto2 sia nel 2015 che nel 2016.

SPORTAL.IT | 28-10-2019 14:32