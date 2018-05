Zarco scagiona Valentino Rossi

Johann Zarco in un'intervista a Corsedimoto.com ha negato l'influenza di Valentino Rossi sui suoi rapporti con Yamaha: "Yamaha non mi ha fatto nessuna proposta per il futuro. Pensavo avrei potuto avere contatti già alla fine del 2017 ma non è stato così. Ci sono state delle voci sul fatto che Valentino mi avrebbe bloccato, ma io non la penso così. Rispetto troppo Vale per pensare questo e so che anche se lui è importante dentro la Yamaha, sono i giapponesi a decidere. Quindi nessuno ha chiuso la strada, solo che Yamaha voleva lavorare di più con Vale e Viñales e progettare il futuro con loro".

Il futuro del transalpino è alla KTM: "Avevamo dei contatti con Honda, ma il manager KTM voleva tanto noi e volevamo prendere questa sfida con un costruttore europeo. Stanno crescendo e pensiamo che possiamo fare molto bene. Al fianco di Marquez? Può essere fantastico ma anche difficile".

SPORTAL.IT | 24-05-2018 10:15