Zauchensee, discesa e Super G a rischio: seconda prova annullata, la reazione choc di Goggia, Vonn e Robinson

Forti nevicate in Austria e situazione in peggioramento: la libera potrebbe partire in versione accorciata, in bilico soprattutto la gara di domenica. Sofia e Lindsey se la ridono.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Condizioni meteo sempre più difficili a Zauchensee, la località sciistica del Salisburghese, in Austria, dove sabato e domenica sono previsti rispettivamente la discesa libera e il Super G di Coppa del Mondo di sci femminile. La situazione, già al limite nei giorni scorsi, è diventata ancor più critica, viste le forti nevicate che si sono abbattute nella zona nelle ultime ore. E le previsioni, soprattutto quelle per domenica, non lasciano intravedere nulla di buono. La discesa e – soprattutto – il Super G sembrano a rischio rinvio, anche se la circostanza non ha tolto il sorriso e il buonumore a Sofia Goggia e Lindsey Vonn, le due super amiche del circo bianco.

Zauchensee, prima prova della discesa su tracciato ridotto

La prima prova della discesa libera, in programma nella giornata di giovedì, si era svolta su un tracciato ridotto ma più o meno regolarmente, circostanza che ha – di fatto – reso “possibile” la disputa della gara di sabato. Ma tutta la prova, come evidenziato dall’atteggiamento “super prudente” di diverse big, da Goggia a Vonn, da Suter alla stessa Robinson, è stata fortemente condizionata da scarsa visibilità e da condizioni al limite. Si spiega così, ad esempio, il 39mo tempo della campionessa bergamasca a quasi due secondi e mezzo dalla miglior performance fatta registrare dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sci, neve e vento in Austria: annullata la seconda prova

La seconda e ultima prova, prevista per la mattinata di venerdì, non si è neppure disputata. In nottata, infatti, sono caduti cinque centimetri circa di neve, circostanza che aveva indotto gli organizzatori a posticipare lo start alle 12.30. A partire dalle otto, però, una nuova nevicata ha fatto saltare definitivamente il banco. Con la conseguenza che sabato la discesa libera dovrebbe partire più o meno all’altezza del Super G (non oltre il percorso “testato” giovedì), complice un miglioramento che le previsioni meteo lasciano intravedere. Per domenica, invece, le condizioni dovrebbero peggiorare ulteriormente, il che pone un grosso interrogativo di fronte alla disputa del Super G stesso.

Discesa e Super G a rischio? Goggia e Vonn se la ridono

Cosa hanno fatto Sofia Goggia, Lindsey Vonn e altre star del calibro di Alice Robinson dopo l’annullamento della seconda e ultima prova di discesa a Zauchensee? Un sacco di risate. La bergamasca e le altre campionesse del team Red Bull hanno condiviso una storia su Instagram in cui mostrano anzitutto le difficili condizioni che si registrano sulla pista austriaca, poi lasciano intendere di non aver perso il buonumore. “Yes”, grida Goggia a Vonn prima di iniziare la registrazione del breve filmato, in cui è presente pure la neozelandese Robinson. Una reazione “choc”, all’insegna del buonumore, di fronte al possibile annullamento delle gare del weekend.