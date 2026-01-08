Virgilio Sport
Zauchensee, Sofia Goggia tira il freno in discesa: è 39ma, Lindsey Vonn ancora più indietro

La campionessa bergamasca non prende rischi, anche a causa delle pessime condizioni meteo, e dosa le energie: lo stesso fanno altre big. Nadia Delago la migliore tra le azzurre.

Ti aspetti Sofia Goggia e ti ritrovi Nadia Delago tra le migliori a Zauchensee, nella prima prova della discesa libera di Coppa del Mondo in programma sabato 10 gennaio. La campionessa bergamasca, come del resto altre big della specialità, si è “nascosta” e ha tirato il freno anche a causa delle pessime condizioni meteo della pista salisburghese. Si spiega così il clamoroso ritardo di Goggia rispetto alla migliore di giornata, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, quantificabile addirittura in due secondi e 42 centesimi. Ma in tante hanno fatto come Sofia, preservandosi per quando conta davvero.

Discesa Zauchensee, Weidle-Winkelmann vola in prova

La tedesca davanti a tutte, dunque. Weidle-Winkelmann ha chiuso in 1’20”50, senza evidentemente risparmiarsi e senza “giocare” sulla prudenza: e dire che è scesa col pettorale numero sette, subito dopo Goggia. Che, invece, ha pagato un ritardo consistente, inusuale per un fenomeno del suo calibro. Due secondi e 42 centesimi, un’infinità, per il 39mo tempo finale. Un riscontro cronometrico assolutamente non significativo, visto che la gara vera è in programma più avanti e non era il caso di prendersi rischi inutili. Li ha presi, invece, Christina Ager, seconda a 39 centesimi davanti ad altre due austriache: Mirjam Puchner e Lena Wechner.

Nadia Delago migliore delle italiane a Zauchensee

Quinto tempo per la francese Camille Cerutti, sesto per la migliore delle italiane, Nadia Delago, che ha accusato un ritardo di 69 centesimi dalla leader. L’azzurra è scesa col pettorale numero 24 e ha lungo ha stazionato ancor più su del sesto posto, visto che Wechner e Cerutti hanno fatto registrare i loro temponi quasi a prova finita. In top ten anche Joana Haehlen, Kaja Vickhoff Lie, la tedesca Fabiana Dorigo e l’altra norvegese Inni Holm Wembstad. Più indietro le altre azzurre, a cominciare da Elena Curtoni (18ma a un secondo e 25). Ventitreesima Vicky Bernardi, 33ma Lolly Pirovano a oltre due secondi dalla migliore. Quindi Sara Allemand e Sara Thaler davanti a Goggia.

Anche Robinson e Vonn si nascondono nella prima libera

Nelle retrovie anche altre big del circo bianco, vere e proprie specialiste delle gare veloci come la svizzera Corinne Suter, 36ma, e la neozelandese Alice Robinson, 37ma, e soprattutto Lindsey Vonn, la fuoriclasse statunitense incredibilmente 50ma con un ritardo monstre di tre secondi e 30 centesimi. Anche l’amica di Goggia, evidentemente, ha preferito non rischiare e ha dosato le energie in vista dei prossimi impegni. Venerdì 9 è in programma il secondo e ultimo test sulla pista austriaca, mentre sabato si farà sul serio con la discesa vera e propria. Domenica 11, poi, ci sarà anche il Super G, secondo atto del fine settimana veloce di Zauchensee.

Coppa del Mondo sci alpino 2025/2026, il calendario completo nell'anno di Milano-Cortina

