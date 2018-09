Zaytsev provoca Cristiano Ronaldo

Come Cristiano Ronaldo è uno dei simboli del proprio sport, a livello mondiale, anche se il palmares di Ivan Zaytsev non è certo paragonabile a quello del fuoriclasse portoghese, almeno a livello internazionale. A ognuno il suo, però, senza rimpianti, anche perché nel proprio piccolo anche il pallavolista italo-russo è reduce proprio come il neo-juventino da un trasferimento clamoroso, che l’ha portato da una grande d’Italia, Perugia, a un’altra Modena. Per entrambi, poi, il vero obiettivo della stagione è ben riconoscibile, da una parte la Champions League con la terza squadra diversa, dall’altra il Mondiale con l’Italia, soddisfazione che farebbe dello schiacciatore umbro un mito della propria disciplina.

Come paragoni, insomma, ci siamo, come pure a livello di personalità e allora sarà anche per questo che, nelle settimane successive al trasferimento di Cristiano a Torino, Ivan aveva provato simpaticamente a provocarlo, invitandolo a una sfida a chi tira più forte: Ronaldo con i piedi o… Zaytsev con le mani? Peccato che il numero 7 della Juventus non abbia raccolto, come rivelato dallo stesso leader della Nazionale italiana di volley alla vigilia della partita contro la Slovenia, ultimo impegno degli azzurri nel primo girone del Mondiale in corso di svolgimento in Italia: "Diciamo che ha avuto un po' da fare, c'era questa attesa mondiale di vedere il primo gol in maglia Juve…” ha scherzato Ivan.

Poi, una suggestiva interpretazione del silenzio del portoghese…: “Comunque sarebbe curioso riuscire a conoscerlo e a fare una sfida del genere visto che so che e' uno molto competitivo. E' anche un'occasione per accomunare due sport che sono anche lontani ma che alla fine hanno un grande seguito in campo. Al momento la cosa è ferma lì, vediamo che succede adesso che si è sbloccato. Magari ha paura…”. Che sia questo il tasto giusto per stuzzicare l’orgoglio del fenomeno di Madeira?

SPORTAL.IT | 17-09-2018 20:25