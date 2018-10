Zaza a Torino, svelati i tempi di recupero

Simone Zaza ha lasciato il ritiro degli Azzurri a Coverciano per un problema al polpaccio.

L’attaccante del Torino è già rientrato in Piemonte per consultarsi con i medici granata sul da farsi per curare questo piccolo problema muscolare.

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex Valencia non dovrà sottoporsi a nessun esame strumentale e si allenerà a parte, ma il suo recupero è stato fissato per dopo la sosta, quando la squadra di Walter Mazzarri dovrà affrontare in trasferta il Bologna di Pippo Inzaghi.

Sospiro di sollievo, quindi, per i tifosi del Toro, che potranno vedere fin da subito la coppia Zaza-Belotti, con la speranza che i due, soprattutto il Gallo, tornino ai vecchi splendori dopo un primo e naturale momento di affiatamento per la coppia messa a disposizione dal presidente Urbano Cairo.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 20:10