Zaza, infortunio più serio del previsto

E' più pesante del previsto il responso dei medici dopo gli esami cui si è sottoposto l'attaccante del Torino Simone Zaza, già costretto a saltare la vittoriosa trasferta di Brescia per una distorsione alla caviglia sinistra rimediata nell'allenamento di venerdì scorso. L'attaccante lucano, infatti, salterà sicuramente il match contro l'Inter del prossimo 23 novembre, e molto probabilmente resterà fuori anche nella successiva trasferta contro il Genoa e nella partita in programma l'8 dicembre contro la Fiorentina.

Il nome di Zaza va ad aggiungersi all'elenco piuttosto nutrito degli infortunati in casa granata, che comprende anche il centrocampista Daniele Baselli, fermo per un problema alla caviglia destra, e il fantasista Iago Falque, ko per un guaio muscolare. Sulla via del rientro, invece, il difensore Kevin Bonifazi, reduce da una frattura alla mano.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 14:23