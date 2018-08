Zaza può sostituire Balotelli

Il Nizza ha messo gli occhi su Simone Zaza. Secondo quanto riporta Superdeporte.es, l'attaccante in uscita dal Valencia, accostato anche al Torino, è considerato dalla società francese tra i possibili sostituti del partente Mario Balotelli.

Il tecnico dei rossoneri Vieira ha ammesso che SuperMario non resterà nel club: "Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dire che resterà qui. Vogliamo giocatori che abbiano piacere di far parte di questa squadra, è una situazione complicata e difficile. Il club proverà a fare il possibile per agevolare la sua cessione".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 13-08-2018 16:35