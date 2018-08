Zaza "ruba" il posto a Balotelli

Simone Zaza potrebbe rubare il posto a Mario Balotelli al Marsiglia. Il club francese è a caccia di una punta, e i continui rifiuti del Nizza alle offerte per SuperMario potrebbero far virare l'OM verso l'ex juventino, in uscita dal Valencia.

Su Zaza è interessato tra l'altro anche lo stesso Nizza, che vuole cautelarsi in caso di uscita di Balotelli. La situazione è intricata e l'attaccante bresciano rischia di restare sulla Costa Azzurra, ma da separato in casa.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 08:40