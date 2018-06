La Sampdoria si inserisce nella corsa per Simone Zaza. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i blucerchiati, in caso di addio di Duvan Zapata, inseguito dall'Atalanta, piomberebbero sull'attaccante in uscita dal Valencia.

Ferrero spera di reinvestire la somma per la cessione del colombiano (circa 25 milioni di euro), per l'ex punta della Juventus, valutata 20 milioni.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 10:50