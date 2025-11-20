Italia a rischio Mondiali, Zazzaroni replica a Cassano e Adani e coinvolge Caressa: "Dopo la spiego"

Il direttore del Corriere dello Sport ironico dopo l'abbinamento degli Azzurri con l'Irlanda del Nord: "Sono preoccupatissimo". Chiaro il riferimento agli affondi di Lele e Antonio.

Punture, frecciatine e stilettate. La polemica viaggia tra la tv e i social, sullo sfondo di un’Italia che rischia di mancare per la terza volta di fila la qualificazione alla fase finale dei Mondiali. Lele Adani chiama, Antonio Cassano si accoda…e Ivan Zazzaroni risponde. Il direttore del Corriere dello Sport, senza citarli, ha replicato agli affondi dell’ex difensore, che durante la telecronaca del match contro la Norvegia, al fianco di Alberto Rimedio, aveva rivolto una serie di “punzecchiature”, e anche alle stilettate di “Fantantonio”. Se Adani era stato “discreto”, Cassano aveva citato apertamente “Zazza” e Fabio Caressa nella sua ultima intemerata.

Italia-Norvegia, le punture di Adani in telecronaca Rai

Piccolo riassunto delle puntate precedenti: nel finale del match con la Norvegia, perso in malo modo dagli Azzurri, Adani si era lasciato andare a una lunga e dettagliata analisi: “La Norvegia è più forte dell’Italia e questo va semplicemente accettato, ma era una cosa che si sapeva. Riscontrarlo con tre gol presi là e quattro qua è brutto, però questa è la verità attuale. In questo calcio la Norvegia è più forte dell’Italia. Haaland ha rifinito due gol, ma una palla gliel’ha data Bobb, un’altra Nusa. Questa squadra gioca senza quello che due anni fa è stato il miglior giocatore della Premier League, Odegaard. Vorrei sottolinearlo, magari qualcuno l’ha imparato soltanto sei mesi fa ma la Norvegia era questa e s’è confermata in quest’ultimo anno”.

I coloriti attacchi di Cassano a Zazzaroni e Caressa

Con chi ce l’aveva Adani? Con Zazzaroni e Caressa, rei di aver “minimizzato” le difficoltà del confronto coi nordici al momento dell’abbinamento con l’Italia. Decisamente più diretto l’affondo di Cassano sui social. “Il genio della lampada di Caressa disse che non dovevamo aver paura della Norvegia. Una delle tante gaffe e cag… che ha detto Caressa in questi anni e questa è l’ultima. Oggi leggo una sua intervista e parla di tutto tranne della figura di m… che ha fatto mesi fa”. E ancora: “Io faccio i nomi, Zazzaroni e Caressa. La colpa è di chi vi dà ancora modo di lavorare e di parlare, nelle radio, sui giornali, a Sky. Perché questa è la figura di m… che ha fatto l’Italia, ma la più grande l’avete fatta voi. La Norvegia ci ha fatto una faccia così”.

Zazzaroni replica alle critiche sui social: “Pippe mentali”

Subito dopo il sorteggio playoff, è arrivata la risposta di Zazzaroni. In stile Adani, senza nominare i destinatari del post su Instagram. Del resto, l’indicazione sarebbe stata superflua. “Semifinale playoff: abbiamo pescato l’Irlanda del Nord. Sono preoccupatissimo: devo dire a Caressa di cominciare a tremare perché, se poi il campo dà altre risposte, sui social e su Raiuno c’è gente che ti percula a distanza di sei mesi. È la simpatia, bellezza. O sono solo pippe mentali… Tante teste, tanti pareri: ognuno ha il suo modo di vedere – Quot capita, tot sententiae. È Terenzio, dopo la spiego”.