Zazzaroni difende Allegri, il web è stufo: Non c’è gioco

Un fenomeno in grado di cambiare le partite storte indovindano i cambi giusti o un tecnico sopravvalutato che con uno squadrone dovrebbe soffrire meno e giocare meglio? Massimiliano Allegri vince da 7 anni e si avvia a ripetersi anche in questa stagione ma il paradosso è che non è mai entrato nel cuore di parte dei tifosi juventini, rimasti delusi dalla gara dell’Olimpico (e non solo) nonostante la vittoria in rimonta. Non la pensa così Ivan Zazzaroni che apre il dibattito su twitter e scrive: “Ti mancano #Mandzukic, #Khedira, #Pjanic, #Cuadrado e #Barzagli, si fa male #Bonucci e puoi sostituirlo con #Chiellini. Dopo un’ora tutta sotto (Lazio in totale controllo) togli #Matuidi e #DouglasCosta e metti #Bernardeschi e #Cancelo. E buonanotte ai suonatori”. In pochi lo seguono: “La qualità di questa rosa é sprecata per il suo calcio” o ancora: “Dove sono finiti quelli che difendono #Allegri….??? Comodo elogiarlo quando azzecca i cambi e vince. 45 minuti senza idee senza centrocampo senza un tiro in porta”. Vincere così non piace: “Non ci credo più ai cali fisici e alla sfortuna…questo é il modo di giocare di Allegri…la maggior parte delle sue partite sono così, poi ogni tanto fanno partite perfette…peccato che dovrebbe essere il contrario”.

IL PARTITO CRESCE – Gli anti-Allegri sono scatenati: “con la rosa a disposizione almeno tre passaggi di fila si potrebbero fare” o anche “Io sono coerente almeno in questo e dico che abbiamo un “gioco” (sarebbe meglio dire non-gioco) grottesco da sempre con #Allegri. Ed è una cosa che si nota in tutte le partite, non solo”. Le voci fuori dal coro quasi non sono ammesse: “C’è qualcuno che dice rimpiageremo sto allenatore mediocre” oppure: “30 minuti di nulla deve essere uno schema di #Allegri Per farli giocare così male ci andavo io come allenatore”. Non tutti però sono pronti a sparare a zero sul tecnico della Juve: “Anche stavolta l’ha vinta coi cambi. Non è cu… (ma anche fosse così che c’è di male?) ma solo perché sa leggere le partite come pochi. Se non l’avete ancora capito problema vostro, ma poi è troppo facile salire sul carro…” o per chiudere: “Come l’ha capita è ribaltata #Allegri nessuno mai. Molto bene vincere così. Soprattutto perché abbiamo un’infermeria stracolma. Appena rientra qualcuno, si vola”.

SPORTEVAI | 28-01-2019 09:41