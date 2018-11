Zazzaroni provoca: Con Spalletti anche Gabigol si rilancia

Per i tifosi dell’Inter il vero segreto è Luciano Spalletti, il tecnico con la pelata che ha trasformato il brutto anatroccolo delle prime giornate in cigno: sette vittorie di fila in campionato e sui social i tifosi nerazzurri si sono scatenati nell’osannare l’allenatore. “Meglio del dr.House” o anche “Con lui l’acqua diventa vino”. La rinascita di Gagliardini, autore della sua prima doppietta in A, e il recupero di Joao Mario, tra i migliori anche ieri a parte il gol, sono le ultime ciliegine di una torta saporita che sta portando davvero l’Inter a prendersi il ruolo di anti-Juve. Se è stato capace di rilanciare Dalbert e recuperare tutti quei giocatori (compresi Borja Valero e Candreva) che sembravano destinati a un ruolo di comprimari o addirittura fuori rosa, vuoi vedere che potrebbe fare il…miracolo anche con Gabigol? Lo scrive su Twitter il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che dice: “Prima João Mario, oggi #Gagliardini. In questa fase Spalletti sarebbe capace di rilanciare anche #Gabigol. #InterGenoa “”. Una provocazione?

LA SITUAZIONE – Sì e no, perchè con il bomber brasiliano la situazione è in stand-by. Il giocatore è stato prestato al Santos fino al mese di dicembre. Fino alla settimana scorsa, l’attaccante sembrava fiducioso sulla sua permanenza anche oltre la scadenza del prestito. Ora, questa speranza sembra svanita. Gabigol, autore di ben 16 gol in campionato (capocannoniere del Brasilerao), ha praticamente salutato la sua squadra dopo il ko 3-2 contro il Palmeiras: “Sarò sincero, è davvero molto complicato che io resti al Santos. Mi godrò queste ultime partite perché credo che potrebbero essere le ultime”, ha confidato l’attaccante nerazzurro, vincolato da un contratto fino al 2021. Ad oggi torna all’Inter a gennaio. L’idea di Ausilio era di cercare un altro club dove parcheggiarlo (il Flamengo?) ma considerato che un’altra punta di ruolo potrebbe servire a Spalletti e viste le doti di demiurgo dell’allenatore, vuoi vedere che resta e “risorge” anche lui?

SPORTEVAI | 04-11-2018 10:41