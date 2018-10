Zazzaroni respinge accuse di essere pro-Napoli e anti-Juve

Bufera social su Ivan Zazzaroni. I tanti titoli inneggianti al Napoli di Ancelotti e qualche critica alla Juventus hanno fatto infuriare alcuni lettori del Corriere dello sport che hanno accusato l’ex star di “Ballando sotto le stelle” di partigianeria. Sul suo profilo twitter Zazza si è difeso scrivendo: “E’ un pregiudizio: non mi schiero con nessuno, scrivo e dico quello che penso, come ho fatto sempre. Solo un idiota si metterebbe contro 12 milioni di persone per ragioni editoriali e io no lo sono. Il Napoli non ha bisogno di sostegni esterni”. C’è anche chi lo critica perchè pontifica sui temi calcistici senza mai essere stato un giocatore, ma anche su questo capo d’accusa replica a testa alta: “I rancorosi mi accusano di non aver mai calciato un pallone: segnalo che ho giocato dagli 8 ai 28 anni oltre 500 partite in varie categorie, dai Pulcini alla Terza, alla D. Il più grande analista di calcio che ho conosciuto, Adalberto Bortolotti, non ha mai indossato gli scarpini”.

IN CAMPO CON SACCHI – Gli utenti lo stimolano: Da 1 a 10 quanto eri scarso? La risposta non si fa attendere: “Chiedilo in giro”. E poi: “Dipendeva dalle stagioni. Anni fantastici e altri meno: un’ala destra portata al gol”. In suo soccorso arriva anche il tweet del giornalista del Messaggero Roberto Renga: “Confermo. Hai giocato anche contro la mia “Nazionale” a Reggio Emilia. L’unico, devo dire, a comportarsi bene”. C’è chi invece prende le sue difese citando la celebre frase di Sacchi: “Per fare gli allenatori non bisogna per forza essere stati grandi giocatori così come per fare i fantini non bisogna essere stati cavalli”.

QUEL RIGORE C’ERA O NO? – Un assist che Zazzaroni coglie al volo e ricorda: “Al Tardini giocai una volta con Righe: si mosse da centrale difensivo, non esattamente Baresi”. I tifosi della Juve gli rimproverano in particolare la sua posizione sul rigore dato ai bianconeri per il dubbio contatto in area su Dybala ad Empoli (“ma che rigore è?” aveva scritto Zazza) ed ecco allora la parziale retromarcia: “Non ho mai detto che non lo fosse: ancora oggi fanno sondaggi su quell’episodio”. Per poi chiudere: “Non mi schiero con nessuno, fidatevi, e non ce l’ho con nessuno”.

SPORTEVAI | 29-10-2018 12:42