Zazzaroni scrive a Icardi: 'Dimostra così di essere un uomo”

Il caso Icardi non si sblocca e allora è Ivan Zazzaroni a scendere in campo. Il direttore del Corriere dello Sport si propone come mediatore tra il club e l’attaccante con una lettera aperta dedicata proprio al centravanti argentino, invitato a fare uno sforzo e a tendere una mano all’Inter per poter tornare così in campo, al centro dell’attacco nerazzurro. “Caro Maurito – scrive Zazzaroni -, chiudila in fretta, ti prego, offri a tutti la possibilità di evadere da questa storia paradossale, anomala, stancante. Disintossicaci. Non è di calcio, non è calcio: sembra lo scontro tra due aziende per risolvere il quale si è reso necessario l’intervento di un mediatore”.

GLI ERRORI DELL’INTER. Zazzaroni argomenta la sua tesi iniziando dagli errori commessi dall’Inter, che a suo parere ha sbagliato a mettere nell’angolo il suo giocatore migliore. “Io ti capisco (capivo) e sono dalla tua parte. Non mi piacque né il modo, né il tempo dello “sfasciamento” del tuo orgoglio – lo scrissi più volte. Chi ti promosse capitano e ti frequenta ogni giorno da sei anni doveva spiegare a Marotta di che pasta sei fatto e quanto tenessi a quel ruolo, a quel pezzo di stoffa e a tua moglie: invece, per affermare la prevalenza del club sul tesserato, per imporre “nuove” regole all’Inter e frenare Wanda, hanno usato la scimitarra e, colpendo entrambi, si sono tagliati le p…. Però – aggiunge Zazzaroni – Adesso però è il momento del buonsenso: devi restituirti al lavoro, alla tua passione. Al campo. Solo tu puoi farlo”.

PASSO INDIETRO. Sì, perché l’Inter si è esposta troppo, ha mostrato la sua faccia più dura e dunque non può tornare indietro. Tocca a Icardi, dunque, rompere l’impasse. “Non mi appello al tuo amore per l’Inter, né ti chiedo di dissociarti da Wanda (tra moglie e Maurito non metto il dito), lei è casa: ti supplico di far finire questa rottura e di mostrare a tutti che sei un uomo verticale. Oltre che un campione che ha il dovere di non sporcare la sua immagine”. Zazzaroni cita poi George R.R. Martin, l’inventore della saga di Game of Thrones, per descrivere la situazione di Icardi e per invitarlo a mettere da parte l’orgoglio. “George Raymond Martin scrisse: ‘Indossi il tuo onore come una corazza. Pensi che ti mantenga al sicuro, ma non fa altro che appesantire e renderti difficile il muoverti’. Le sue parole sembrano rivolte a te. Torna a muoverti, a correre e a fare gol, supera grazie al pallone il dolore che ha radici nell’amor proprio, diventa capitano di te stesso. Sempre che il ginocchio scricchiolante col quale ne hai segnati 109 non si ribelli alla scelta”.

SPORTEVAI | 20-03-2019 11:23