Zazzaroni: Supercoppa Juve-Milan a Gedda, che scandalo!

L’ufficializzazione della data della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan a Gedda, che si terrà il prossimo 16 gennaio, ha destato l’indignazione del direttore del Corriere dello sport che si è sfogato su twitter. Ivan Zazzaroni scrive: “La Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita. Il caso Khashoggi? Il rispetto dei valori umani? Ma va’, contro i 25 milioni garantiti dagli organizzatori arabi alla lega calcio?”. Il riferimento è al giornalista dissidente Jamal Khashoggi morto nel consolato del Regno arabo a Istanbul, in Turchia e a seguito del quale diciotto cittadini dell’Arabia Saudita sono stati arrestati mentre sono stati rimossi dall’incarico il generale Ahmed al Asiri, vice capo dell’intelligence di Riad, e Saud al-Qahtani, fedelissimo del principe coronato Mohammed bin Salman (MbS) e potentissimo regista della repressione contro i dissidenti.

C’E’ CHI DICE NO – Immediate le repliche, molti stanno con lui, come il collega Tamburini (“Tutto vero ma è nulla al confront ocon il Mondiale 2022, con le infrastrutture e gli stadi realizzati con operai schiavi, un migliaio dei quali sono morti. Che vuoi che sia?”) o altri utenti “Che la Supercoppa ITALIANA giocata all’estero è un ossimoro ed è ridicolo, è già stato detto? Ah, il Dio denaro…” e “Che necessita c’è di giocare all estero? Potrebbero giocare dove c’è stato alluvione al nord” e “La WWE (federazione di wrestling statunitense) ha tenuto uno show lì venerdì scorso. Quindi figurati il calcio italiano”.

C’E’ CHI DICE SI’ – C’è però chi non perde l’occasione di criticare il giornalista: “Se ci fosse stato il Napoli avresti detto grande ADL” o anche “Perché se ti offrissero uno stipendio da annababbo alla corte dello sceicco come addetto stampa rifiuteresti per principio vero? Hanno uccisi tanti veri giornalisti in Italia, non mi pare nessuno abbia lasciato le poltrone”. E infine: “Comodo parlare. Rinunci lei a 3 milioni (Juve e Milan). Il calcio è business, rendiamocene conto”.

SPORTEVAI | 05-11-2018 11:09