Zdenek Zeman in corsa per una panchina in serie B. Il tecnico boemo, 71 anni, secondo L'Arena è tra i favoriti per il ruolo di allenatore del Verona: Fabio Grosso è all'ultima spiaggia dopo la serie di risultati negativi, e a La Spezia deve ottenere i tre punti per salvarsi, o sarà con ogni probabilità esonerato.

Oltre a Zeman, è in corsa per il posto di tecnico dell'Hellas anche Serse Cosmi.

SPORTAL.IT | 17-02-2019 13:55