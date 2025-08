Zeman riappare sui social in buona forma: la foto insieme al figlio al mare stupisce i fan

Karel, primogenito dell’allenatore boemo colpito da un’ischemia cerebrale a inizio anno, ha pubblicato un post su Instagram insieme al padre

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sorridente al mare insieme al figlio Karel: così Zdenek Zeman appare sui social, immortalato in una foto postata su Instagram dal suo primogenito. Un’immagine, quella del tecnico colpito da ischemia nello scorso febbraio, che ha scatenato stupore e gioia tra i fan sui social.

La foto di Zeman al mare

Zdenek Zeman sta meglio: questo il messaggio che Karel, il figlio dell’allenatore, ha voluto lanciare al mondo del calcio e a tutti i fan del padre, tecnico e personaggio che vanta tifosi – così come critici – a ogni latitudine nel pianeta del football italiano. Zeman appare sorridente in una foto scattata al mare e pubblicata dal primogenito sul suo profilo Instagram.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il pensiero rivolto al calcio

Nello scatto i due sono insieme in spiaggia, ma a giudicare dalla didascalia con cui Karel ha accompagnato la fotografia si direbbe che Zeman proprio non riesce a non pensare al calcio. “La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire – ha scritto il figlio maggiore del tecnico -. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore”.

L’ischemia di febbraio

Lo scatto pubblicato da Karel Zeman rappresenta la prima immagine dall’ultimo malore avvertito dal padre, nello scorso febbraio. Zeman, che era già stato colpito da un’ischemia cerebrale a ottobre, era stato ricoverato in uno stato piuttosto grave: l’allenatore non riusciva a parlare ed era stato colpito da una paralisi sul lato destro del corpo. L’immagine vacanziera pubblicata oggi fa pensare che il peggio sia passato e che tutta la famiglia Zeman guardi con fiducia al futuro.

Lo stupore dei fan

In attesa di saperne di più, i fan del boemo hanno espresso gioia e stupore su Instagram, commentando la foto. “Karel grazie, è una gioia vedere il Maestro”, scrive Alfredo. “Daje mister”, l’incitamento di Claudio, mentre Pigro rende omaggio così a Zeman: “Il mister che mi ha regalato un sogno, per distacco il migliore di tutti, colui che mi ha reso felice come un ragazzino col suo calcio! Grazie Karel per questa foto”. Jakmec invita il boemo a non mollare: “Maestro tenga duro, abbiamo ancora bisogno dei suoi insegnamenti”. “Maestro, il cuore mi si riempie di gioia”, aggiunge Ciro, sintetizzando il pensiero di molti fan zemaniani.