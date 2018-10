Zeman: "Verratti più forte di Modric"

Zdenek Zeman in un'intervista alla Gazzetta dello Sport elogia i suoi due ex pupilli Insigne e Verratti: "Lorenzo e Marco mostravano già da giovanissimi di avere qualcosa in più. Sono cresciuti tanto in questi anni e non devono fermarsi perché hanno ancora margini. Verratti è da due anni il miglior giocatore di Francia, e Lorenzo il miglior esterno d'attacco del nostro campionato".

Soprattutto il centrocampista pescarese ruba l'occhio al tecnico boemo: "Verratti è da due anni il miglior giocatore di Francia, e Lorenzo il miglior esterno d'attacco del nostro campionato. Verratti per me è meglio di Modric, nel suo ruolo è il migliore del mondo. Verratti lo chiamavo Marcolino, Insigne invece era Lorenzolo, come uno dei sette nani. Si intendevano in campo ad occhi chiusi, loro due e Ciruzzo Immobile. Io ho provato a formarli e a insegnargli calcio, il resto lo hanno fatto loro con la disponibilità e il sacrificio".

SPORTAL.IT | 24-10-2018 10:30