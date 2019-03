Walter Zenga esonerato, il Venezia sceglie Serse Cosmi

Walter Zenga è stato esonerato dal Venezia. L'ex portiere, arrivato lo scorso 12 ottobre per prendere il posto di Stefano Vecchi, deve salutare dopo quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, che hanno fatto sprofondare i lagunari al quindicesimo posto in classifica. Fatale soprattutto per l'ex Uomo Ragno il ko nel derby veneto contro l'Hellas Verona.

Al suo posto in arrivo nelle prossime ore Serse Cosmi (contratto fino a giugno): al debutto sfiderà una sua ex squadra, il Palermo.

"La società Venezia FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Walter Zenga. La conduzione tecnica della squadra viene affidata al signor Serse Cosmi al quale Venezia FC rivolge i propri migliori auguri di buon lavoro", è la nota publicata su Twitter dalla società veneta.

Zenga era partito bene, ottenendo 15 punti nelle prime otto partite, poi il crollo con una sola vittoria da dicembre: adesso i lagunari sono in piena zona play-out, con solo tre lunghezze di vantaggio sul Crotone terzultimo. Cosmi, 60 anni, che era stato esonerato in estate dall'Ascoli, ha battuto la concorrenza di Stefano Vecchi, allenatore del Venezia ad inizio stagione, e di Alfredo Aglietti.

"L’allenamento in programma questo pomeriggio al Centro Sportivo Taliercio verrà condotto da Andrea Turato – prosegue la nota del Venezia -. Il signor Cosmi verrà presentato alla stampa domani alle ore 11 all’Hotel Novotel (Via Alfredo Ceccherini, 21) e nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento in arancioneroverde".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 13:00