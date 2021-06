Zenga: "Perché loro allenano e io no?"

Walter Zenga in una intervista a Libero si è lamentato per la mancanza di offerte: “Come sto? Decisamente male. Come faccio a star bene quando vedo che il Verona prende Di Francesco, che Giampaolo è sulla bocca di tutti, che la Gazzetta nomina Stankovic come miglior “italiano” all’estero o cita Bergodi e Mangia, grandi ex allenatori del Craiova in Romania”.

“E io? Sto per prendere una decisione importante”, sono le parole dell’allenatore ed ex portiere di Inter e Samp.

OMNISPORT | 13-06-2021 22:38